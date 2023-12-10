T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/338 Esas

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan davanın Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi Bedesten olarak bilinen kültür varlığı eski eser olarak tescilli Han 153 ada 22-70 parseller arası olmak üzere 49 adet parsel üzerinde kurulu bulanan taşınmazların öncesinde gerçek kişiler adına kayıtlı iken 2000li yılların başında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırıldığı, ancak bahse konu parsellerin tamamı kamulaştırılmış olmasına rağmen 153 ada 29,52 ve 67 parseller dışındaki parsellerin tapuda İl Özel İdaresi adına tescil işlemi yapılmış fakat bu üç parselin İl Özel İdaresi adına tescilinin yapılmadığı, daha sonra eski eser kültür varlığı olarak tescilli bahse konu Bedesten'in üzerinde kurulu bulunduğu 49 adet parselin tamamının tapu kayıtları üzerinde vakıf şerhi bulunduğu, onarıma ihtiyacı olan Bedesten'in müvekkili idarece yapılacağı, bu nedenlerden dolayı tapuda hisseleri bulunan davalılar Mehmet Demir, Ömer Lütfi Karaahmetoğlu, Hacı Zekiye, Zeynel Abidin,Zühdü oğlu Hacı Emin, Zühtü oğlu Vehbi, Zühtil kızı Saniye, Mehmet oğlu Süleyman'ın tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazın Gülbahar Hatun Vakfı adına tapuya tesciline karar verilmesi talebinden ibaret olduğu, duruşmasının 14/03/2024 günü saat 11:00'e bırakılmasına, işbu davada Saniye Yunusoğlu mirasçılarından Jale Muvit Yunusoğlu isimli şahsa tebligatın yapılamadığı anlaşılmakla, iş bu ilan ile dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu davaya ilişkin cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve duruşmanın yokluğunuzda yapılıp karar verileceği hususunda düzenlenen ilan metni ilanen tebliğ olunur. 29/11/2023