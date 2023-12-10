T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|Dosya No:2023/400Esas
|Tapumalikleri,Asım Yavuz, Hasan Yavuz, Hava Yaldız, Hüseyin Yavuz, Melek Eroğlu, Seher Güler, Seyfullah Yavuz, taşınmaz Yomra ilçesi,Kıratlı Mahallesi 301 ada 16 parsel sayılı72,76 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 16/01/2024 Saat: 11:50
|Dosya No:2023/399Esas
|Tapu maliki Sefer Ayyıldız, taşınmaz Yomra ilçesi Kıratlı Mahallesi 301 ada 18 parsel sayılı 116,13m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 16/01/2024 Saat:11:55
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