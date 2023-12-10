T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/259 Esas

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzon ili Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi 989 ada 93 parsel sayılı taşınmazın 54,03 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti talebi ile mahkememizin 2023/259 esas sırasında dava açıldığı, açılan davada tapu maliki Zehra İlyas murisi Asiye Zengin (TCKN: 48601766840)'in mernis adresine gönderilen ve emniyet araştırmasında nüfusa kayıtlı olduğu Elmaalan Mahallesinde ikamet etmediği, kardeşi olarak görünen şahıstan sorulduğunda bu isimde bir ablasının olmadığı ve ikametinin tarafınca bilinmediğinin beyan edildiği, duruşmasının 19/12/2023 günü saat 11:33'a bırakılmasına karar verildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu davaya ilişkin cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve duruşmanın yokluğunuzda yapılıp karar verileceği hususunda düzenlenen ilan metni ilanen tebliğ olunur. 23/11/2023