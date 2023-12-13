T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/346 Esas

DAVALILAR : 1- HÜLYA TUNÇ

2- KEMAL KARATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma tarihi 30/01/2024 günü saat: 10:40 olup yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Dava Dilekçesi Özeti: Davacı Karayoları Genel Müdürlüğü tarafından dava dilekçesinde; dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, 2 Nolu Beşirli Mahallesi taşınmaza Acele El Konulması için daha önceden Kamulaştırma Yasasının 27. maddesine göre Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2014/805 Esas numarası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırmaya esas teşkil eden bölümü için davada tespit edilen 5.698.481,10 TL'lik bedel davalılar adına Trabzon Ziraat Şubesine yatırıldığı. bu nedenle taşınmaza acele el konulmasına karar verildiği,dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, 2 Nolu Beşirli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, davalıların maliki olduğu, 6.052,48 m² büyüklüğündeki 1487 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 1.068,52 m'lik bölümünün yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için, 2014/77 sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince kamulaştırılması gerektiği, 6.052,48 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1487 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 1.068,52 m'lik bölümünün kamulaştırma bedelinin (acele el koyma bedelinin kamulaştırma bedelinden düşülerek) tespitine ve tespit edilen bedel karşılığında dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının karayolları genel müdürlüğü adına tescil ve yol olarak tapudan terkinine karar verilmesini talep etmiştir.