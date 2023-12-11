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T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/488 Esas

DAVALI : Egepol Çevre Tasarım Gıda Tabldot Temizlik Özel Güvenlik Ve Destek Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi - Vergi No:3250194222 Ticaret Sicil No: 17636 Mersis No:0325019422200001

Cami Sk. Barış Apt. A Blok No:9 Ofis Merkez/DİYARBAKIR

Davacı SGK tarafından şirketiniz adına ödenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin alacağının ve iş bu alacaklardan kaynaklı vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan sorumlulukları oranında Rücuen Tazmini istemine ilişkin dava açılmış olup;

Mahkememizce, dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 HAFTALIK SÜRE İÇİNDE mahkememize sunmanız, eğer dava tarafların mahkeme sırasında veya arabulucuya başvurulması neticesinde anlaşması ile sonuçlandırılırsa bu hususta tebliğden itibaren 2 HAFTA İÇİNDE yazılı beyanda bulunmanız, aksi halde sulh ve arabulucuya başvurma hususlarında anlaşma sağlanamadığınının kabul edileceği hususu İHTAR ve dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/11/2023