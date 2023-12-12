T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/300 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT, Av. Neşe MÜNÜKLÜ, Av. Atakan KAZAK, Av. ASIM BURAK AKÇAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi’ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 27/11/2023 Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Merkez Mahallesi, Köy: Kılıçkaya, Darıca, Tekkale, Çevreli, Yeniköy,Irmakyanı, Meşecik, Çeltikdüzü Köyü,

SIRA
NO		 ESAS
NO:		 DAVALILAR KÖY/MEVKİİ ADA/ PARSEL TAŞINMAZIN
CİNSİ		 KAMULAŞ-TIRILACAK
ALAN (m²)
1 2023/300 Yusufeli Belediye Başkanlığı Merkez/İnönü Cad. 118/4 Bahçeli kagir 3 katlı bina ve arsası 832,74m²
2 2023/302 Yusufeli Belediye Başkanlığı Merkez/İnönü Cad. 118/4 İş Yeri 0,00m²
3 2023/304 Abdurezak POLAT
Ahmet Ziya İMAMOĞLU
Ali Osman TOPAL
Ayla ERYILMAZ
Baransel AYTAŞ
Dilara AYTAŞ
Dilek EGİN
Erdal SÜRMELİ
Fatma KANBUR
Firdes TEKİN
Gülbahar ERTÜRK
Gülfidan TOPAL
Güllizar ARSLAN
Gülşen ARSLAN
Hacer KARAKULAK
Halil BAKIR
Halime TOPÇU
Hüsna BAYRAKTAR
Hüsniye TOPAL
İbrahim BAKIR
İbrahim KIRMIZIYÜZ
İbrahim SÜRMELİ
İlknur SÜRMELİ
Kemal KANBUR
Leyla İSPİRLİ
Leyla SÜZEN
Mehmet BAŞAR
Menemşe İMAMOĞLU
Metin BAŞAR
Muhammer İMAMOĞLU
Mustafa KANBUR
Mustafa POLAT
Nejla DEDE
Nejla EKMEKCİOĞLU
Nejla POLAT
Netice KALELİ
Neziha SÜRMELİ
Nihal KOÇ
Oktay İMAMOĞLU
Osman ARSLAN
Sevim ARSLAN
Sevim POLAT
Suheyla KOÇAK
Tamer KIRMIZIYÜZ
Tamer TOPAL
Tevfik BAKIR
Timur KIRMIZIYÜZ
Tolunay AYTAŞ
Turhan AYTAŞ
Tülay TOPAL
Uğur SÜRMELİ
Yasemin ALTIN
Yunuz ARSLAN
Zekiye BAKIR		 Kılıçkaya Köyü 186/109 Tarla 700,83m²
4 2023/303 Tapu Maliki Fatma GÜÇLÜ,
Erol ALBAYRAK,
Nazmiye ARSLAN,
Rüstem DEMİR,
İnci TÜYLÜ		 Tekkale Köyü 103 / 65 Tarla, 322,93 m²
(201/320 hissesi)
5 2023/309 Çevreli Köy Tüzel Kişiliği, Çevreli Köyü 557 / 80 Üç katlı kargir İlk Öğretim Okulu ve Lojman Binası ve Uygulama Bahçesi, 1998,12 m²
6 2023/311 Yeniköy Köyü Köy Tüzel
Kişiliği,		 Yeniköy Köyü 149 / 1 İlk Öğretim Okulu ve Uygulama Bahçesi, 1122,01 m²
7 2023/323 Tekkale Köyü Köy Tüzel
Kişiliği,		 Tekkale Köyü 387 / 10 Kargir İlk Öğretim Okulu Binası ve Bahçesi, 1195,59 m²
8 2023/325 Ahmet ŞEN,
Deniz SİLACİ,
Dursun ŞEN,
Fatma PARLAK,
İbrahim BURAK,
Mehmet SİLACİ,
Merve ÖZER,
Naciye POLAT,
Nagehan BURAK,
Rabia CANDAN,
Sibel HATİPOĞLU,
Tuba BURAK,
Müteveffa İsmail ŞEN,
Müteveffa Ahmet ALKAN,
Müteveffa Erol ALKAN		 Merkez/ Demirçubuk Mevkii 455 / 2 Bahçe 652,19 m²
(3263/15680 hissesi)
9 2023/329 Tapu Maliki Mustafa TEKİN Merkez Mah. Ersis Cad. 117 / 5 Ahşap 2 katlı bina ve arsası 58,69 m²
10 2023/331 Selim ÇİNAR Merkez Mah.
Lise Cad.		 421 / 8
(Bağımsız
Bölüm:33)		 7 katlı apartman ve arsası, 658,52 m²
(1/2 hissesi)
11 2023/333 Memet YÜCE Darıca Köyü 207 / 26 Bahçe 1104,7 m²
(59,94 m² lik kısmının)
12 2023/324 Ahmet ŞEN,
Deniz SİLACİ,
Dursun ŞEN,
Fatma PARLAK,
İbrahim BURAK,
Mehmet SİLACİ,		 Merkez/. Demir Çubuk Mevkii 455/5 Bahçe 208,91 m²
    Merve ÖZER,
Naciye POLAT,
Nagehan BURAK
Nermin DUMAN
Rabia CANDAN,
Sibel HATİPOĞLU,
Tuba BURAK,
Müteveffa İsmail ŞEN,
Müteveffa Ahmet ALKAN,
Müteveffa Erol ALKAN		        
13 2023/332 Ali Atalay(Tapu Maliki)
Mirasçıları
Ayşe DURMUŞ,
Emine ÖZER,
Emsal ATALAY,
Esme YILDIRIM,
Ezgi ÇETİNER,
Mustafa ATALAY,
Niyazi ATALAY,
Özge ATALAY,
Suat ATALAY,
Şükrü ATALAY,		 Merkez
Kananet Mevki		 299/15 Arsa 449,95m²
14 2023/330 Ayşe YILDIRIM,
Emine YILDIRIM,
Hava YILDIRIM,
Neşe GÜR,		 Merkez/
Yusufeli Artvin Yolu		 306/1 Arsa 13,00m²
15 2023/322 Meşecik Köy Tüzel Kişiliği Meşecik Köyü 381/1 Taş duvar bir katlı okul ve bahçe 609,00m²
16 2023/312 Irmakyanı Köy Tüzel
Kişiliği		 IrmakyanıKöyü Köy İçi Mevki 113/21 Kagir ilkokul lojmanı, arsası, bahçesi 772,71m²
17 2023/310 Çeltikdüzü Köy Tüzel
Kişiliği		 Çeltikdüzü Köyü Beylik Bağ Mevki 188/3 Kagir İlköğretim
Okulu ve Bahçesi		 2.172,66m²
18 2023/308 Kınalıçam Köy Tüzel
Kişiliği		 Yeniköy Köyü Köy İçi
Mevki		 149/1 İlköğretim Okulu
Ve Uygulama Bahçesi		 1.122,01m²

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