T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/300 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT, Av. Neşe MÜNÜKLÜ, Av. Atakan KAZAK, Av. ASIM BURAK AKÇAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi’ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 27/11/2023 Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Merkez Mahallesi, Köy: Kılıçkaya, Darıca, Tekkale, Çevreli, Yeniköy,Irmakyanı, Meşecik, Çeltikdüzü Köyü,