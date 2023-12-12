T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/300 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT, Av. Neşe MÜNÜKLÜ, Av. Atakan KAZAK, Av. ASIM BURAK AKÇAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi’ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 27/11/2023 Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Merkez Mahallesi, Köy: Kılıçkaya, Darıca, Tekkale, Çevreli, Yeniköy,Irmakyanı, Meşecik, Çeltikdüzü Köyü,
|SIRA
NO
|ESAS
NO:
|DAVALILAR
|KÖY/MEVKİİ
|ADA/ PARSEL
|TAŞINMAZIN
CİNSİ
|KAMULAŞ-TIRILACAK
ALAN (m²)
|1
|2023/300
|Yusufeli Belediye Başkanlığı
|Merkez/İnönü Cad.
|118/4
|Bahçeli kagir 3 katlı bina ve arsası
|832,74m²
|2
|2023/302
|Yusufeli Belediye Başkanlığı
|Merkez/İnönü Cad.
|118/4
|İş Yeri
|0,00m²
|3
|2023/304
|Abdurezak POLAT
Ahmet Ziya İMAMOĞLU
Ali Osman TOPAL
Ayla ERYILMAZ
Baransel AYTAŞ
Dilara AYTAŞ
Dilek EGİN
Erdal SÜRMELİ
Fatma KANBUR
Firdes TEKİN
Gülbahar ERTÜRK
Gülfidan TOPAL
Güllizar ARSLAN
Gülşen ARSLAN
Hacer KARAKULAK
Halil BAKIR
Halime TOPÇU
Hüsna BAYRAKTAR
Hüsniye TOPAL
İbrahim BAKIR
İbrahim KIRMIZIYÜZ
İbrahim SÜRMELİ
İlknur SÜRMELİ
Kemal KANBUR
Leyla İSPİRLİ
Leyla SÜZEN
Mehmet BAŞAR
Menemşe İMAMOĞLU
Metin BAŞAR
Muhammer İMAMOĞLU
Mustafa KANBUR
Mustafa POLAT
Nejla DEDE
Nejla EKMEKCİOĞLU
Nejla POLAT
Netice KALELİ
Neziha SÜRMELİ
Nihal KOÇ
Oktay İMAMOĞLU
Osman ARSLAN
Sevim ARSLAN
Sevim POLAT
Suheyla KOÇAK
Tamer KIRMIZIYÜZ
Tamer TOPAL
Tevfik BAKIR
Timur KIRMIZIYÜZ
Tolunay AYTAŞ
Turhan AYTAŞ
Tülay TOPAL
Uğur SÜRMELİ
Yasemin ALTIN
Yunuz ARSLAN
Zekiye BAKIR
|Kılıçkaya Köyü
|186/109
|Tarla
|700,83m²
|4
|2023/303
|Tapu Maliki Fatma GÜÇLÜ,
Erol ALBAYRAK,
Nazmiye ARSLAN,
Rüstem DEMİR,
İnci TÜYLÜ
|Tekkale Köyü
|103 / 65
|Tarla,
|322,93 m²
(201/320 hissesi)
|5
|2023/309
|Çevreli Köy Tüzel Kişiliği,
|Çevreli Köyü
|557 / 80
|Üç katlı kargir İlk Öğretim Okulu ve Lojman Binası ve Uygulama Bahçesi,
|1998,12 m²
|6
|2023/311
|Yeniköy Köyü Köy Tüzel
Kişiliği,
|Yeniköy Köyü
|149 / 1
|İlk Öğretim Okulu ve Uygulama Bahçesi,
|1122,01 m²
|7
|2023/323
|Tekkale Köyü Köy Tüzel
Kişiliği,
|Tekkale Köyü
|387 / 10
|Kargir İlk Öğretim Okulu Binası ve Bahçesi,
|1195,59 m²
|8
|2023/325
|Ahmet ŞEN,
Deniz SİLACİ,
Dursun ŞEN,
Fatma PARLAK,
İbrahim BURAK,
Mehmet SİLACİ,
Merve ÖZER,
Naciye POLAT,
Nagehan BURAK,
Rabia CANDAN,
Sibel HATİPOĞLU,
Tuba BURAK,
Müteveffa İsmail ŞEN,
Müteveffa Ahmet ALKAN,
Müteveffa Erol ALKAN
|Merkez/ Demirçubuk Mevkii
|455 / 2
|Bahçe
|652,19 m²
(3263/15680 hissesi)
|9
|2023/329
|Tapu Maliki Mustafa TEKİN
|Merkez Mah. Ersis Cad.
|117 / 5
|Ahşap 2 katlı bina ve arsası
|58,69 m²
|10
|2023/331
|Selim ÇİNAR
|Merkez Mah.
Lise Cad.
|421 / 8
(Bağımsız
Bölüm:33)
|7 katlı apartman ve arsası,
|658,52 m²
(1/2 hissesi)
|11
|2023/333
|Memet YÜCE
|Darıca Köyü
|207 / 26
|Bahçe
|1104,7 m²
(59,94 m² lik kısmının)
|12
|2023/324
|Ahmet ŞEN,
Deniz SİLACİ,
Dursun ŞEN,
Fatma PARLAK,
İbrahim BURAK,
Mehmet SİLACİ,
|Merkez/. Demir Çubuk Mevkii
|455/5
|Bahçe
|208,91 m²
|Merve ÖZER,
Naciye POLAT,
Nagehan BURAK
Nermin DUMAN
Rabia CANDAN,
Sibel HATİPOĞLU,
Tuba BURAK,
Müteveffa İsmail ŞEN,
Müteveffa Ahmet ALKAN,
Müteveffa Erol ALKAN
|13
|2023/332
|Ali Atalay(Tapu Maliki)
Mirasçıları
Ayşe DURMUŞ,
Emine ÖZER,
Emsal ATALAY,
Esme YILDIRIM,
Ezgi ÇETİNER,
Mustafa ATALAY,
Niyazi ATALAY,
Özge ATALAY,
Suat ATALAY,
Şükrü ATALAY,
|Merkez
Kananet Mevki
|299/15
|Arsa
|449,95m²
|14
|2023/330
|Ayşe YILDIRIM,
Emine YILDIRIM,
Hava YILDIRIM,
Neşe GÜR,
|Merkez/
Yusufeli Artvin Yolu
|306/1
|Arsa
|13,00m²
|15
|2023/322
|Meşecik Köy Tüzel Kişiliği
|Meşecik Köyü
|381/1
|Taş duvar bir katlı okul ve bahçe
|609,00m²
|16
|2023/312
|Irmakyanı Köy Tüzel
Kişiliği
|IrmakyanıKöyü Köy İçi Mevki
|113/21
|Kagir ilkokul lojmanı, arsası, bahçesi
|772,71m²
|17
|2023/310
|Çeltikdüzü Köy Tüzel
Kişiliği
|Çeltikdüzü Köyü Beylik Bağ Mevki
|188/3
|Kagir İlköğretim
Okulu ve Bahçesi
|2.172,66m²
|18
|2023/308
|Kınalıçam Köy Tüzel
Kişiliği
|Yeniköy Köyü Köy İçi
Mevki
|149/1
|İlköğretim Okulu
Ve Uygulama Bahçesi
|1.122,01m²
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