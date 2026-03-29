TARSUS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KATILAN : TALAL EL MERİ. Mahmud ve Fatım oğlu, 01/01/1999 RAKKA D.lu,

TC NO: 99905186490

SANIK : ABİD CUMO;TC NO:99668026286

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla >Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ : 08/03/2023

SUÇ YERİ : MERSİN/TARSUS

KARAR TARİHİ:09/12/2024

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 1 Yıl 3 ay Hapis ve 2.000 TL adli yara cezası ile cezalandırılmasına, Basit Yaralama suçundan 10 AY 3 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 58/6 maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve adli emanetin 2023/545 sırasında kayıtlı emanet eşyalarının dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmiştir.

Katılanın dosyada bulunan adresine tebliğ yapılamadığı, yapılan araştırmalarda herhangi bir adresine ulaşılamadığı, Mersin il göç idaresine yazılan müzekkere cevabında Akçakale sınır kapısından Suriye ülkesine geri dönüş yaptığının bildirildiği ve gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı görüldü.

İş bu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

İlanın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına,

Dair; katılanın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA yasal süre içerisinde, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceği, kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN olunur.