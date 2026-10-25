TARSUS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahallesi Mevkii Ada Parsel Cinsi İmar ve İşgal Durumu Yüzölçümü

(m²) Hazine Hissesi Tahmini Bedel (TL) %30 Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati 1 Yeni

Şehitlertepesi

3384 14 Mesken (Beylerbeyi Sitesi 13.Kat 34 no.lu bağımsız bölüm-Apartman Dairesi) 1/1000 ölçekli onaylı imar planı içinde E:1.50 Yençok:24.50 Konut Alanı ve İmar Yolu(İmar parseli niteliğinde değildir)-Boş 4.824,00

Arsa Payı 2/36 (268,00 m²)

10.150.000,00

3.045.000,00

02.11.2026 / 13:00



1-Yukarıda niteliği, tahmini bedel ve geçici teminatı belirtilen mülkiyeti Hazineye ait olan 1(Bir) adet taşınmazın satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Tarsus Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)-Geçici Teminat Bedellerinin Ziraat Bankası Tarsus Şubesi nezdinde bulunan T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR09 0001 0002 0700 0010 0054 95 no.lu hesabına

(Mahalle, ada, parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin T.C.Kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması ile banka hesabına ödenen geçici teminat bedeli makbuzlarının, ihale saatinden

önce Fevziçakmak Mahallesi Adana Bulvarı No:57/2 2.Kat Tarsus/MERSİN(Yeni Kaymakamlık Binası) adresinde bulunan Tarsus Milli Emlak Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

ç) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Tarsus Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Pos

ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın

mahalle, ada ve parsel numarasının da belirtilmesi gerekmektedir.

5 - İhalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde, peşin satışlarda %20 indirim uygulandıktan sonra kalan kısmın, 4706 sayılı Kanunun 5’inci taksitli satışlarda ise

maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte birinin peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, kalan kısmı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile

birlikte ödenir.

6 - Taşınmaz satışından KDV alınmayacak ve 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satışı

yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- İşgalli taşınmazdan doğacak her türlü ihtilaflar, üzerine ihale kalan taliplilere ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8 - Herhangi bir ihalenin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatte devam edilir.

9 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, irtifak hakkı ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

11- Listede yer alan, Yeni Mahalle 3384 ada 14 parsel numaralı taşınmazın, 13. katında bulunan apartman dairesinin görülmesinin istenilmesi halinde, 23.10.2026 tarihi Cuma günü, 26.10.2026 tarihi Pazartesi günü, 27.10.2026 tarihi Salı günü ve 30.10.2026 tarihi Cuma günü saat 14:00 ila 14:30 aralığında, şahısların Tarsus Milli Emlak Müdürlüğünde hazır bulunmaları halinde, taşınmazın mahalline gidilecektir.

12- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve mersin.csb.gov.tr adresinde ayrıca görülebilir.

1.İlan: 21/10/2026

2.İlan: 26/10/2026

İLAN OLUNUR.