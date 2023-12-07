TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü’nden;

Aşağıda adı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır. İhale Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait dosya ve şartnameler Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmaza teklif vermek isteyenler taşınmazın hali hazır durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İşin Adı Niteliği / Cinsi Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve Saati Sivas İli, Merkez İlçesi, Kardeşler Mahalle Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 5494 Ada 39 Parsel (1.326,01 m²) Numaralı Taşınmazın Satışı Arsa 9.077.068,85 TL 272.312,07 TL 19.12.2023 Salı Günü saat 14:00

Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir;

1- Dış Zarf:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet) Noter tasdikli imza beyannamesi Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir kuruluştan, 2023 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel belge/belgeler Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin belge/belgeler Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

Geçici teminata ait alındı belgesi veya süresiz banka teminat mektubu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırabilirler. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- İç Zarf: Teklif mektubu

3- İhale dokümanını satın almak zorunludur. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 1.050,00 TL (Bin Elli Türk Lirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını satın alma işlemi aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

İhale dokümanını satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale doküman bedelini Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kümbet Şubesinde bulunan TR390001002112559152555001 numaralı hesabına yatırdıktan sonra ihale doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontla birlikte Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğine İhale Dokümanını satın almak için müracaat edeceklerdir. İhale dokümanı ıslak imza karşılığında elden teslim edilecektir. İhale doküman bedelini yatırıp ihale dokümanını ıslak imzalı olarak elden teslim almayan gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanını satın almamış sayılacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Posta yoluyla doküman satışı yapılmayacaktır.

4- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

5- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılan istekli tarafından imzalanması, ayrıca şartnamenin 18. Maddesinin de doldurularak imzalanması gerekmektedir.),

6- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF). Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı No.39 Sivas adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%10 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

8- İhale, iç zarfta sunulan en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde sözlü ve en son yeniden yazılı teklif alınmak suretiyle tek istekli kalıncaya kadar devam edilerek sonuçlandırılacaktır.

9- İhale konusu işe ait ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır.

10- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

