TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİ

KARAR NO: 2025/388

DAVALI: OSMAN CENCİK 239*****474 TC, CEMAL oğlu 18/07/1990 doğumlu

Gerekçeli karar evrakı tebliği için davalı Osman Cencik'in adresi mahkememizce araştırılmış ancak adres araştırmasından bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, 1- Davanın kabulü ile; Denizli ili Tavas ilçesi Garipköy Mahallesi 208 ada 20 parsel, Denizli ili Tavas ilçesi Garipköy Mahallesi 145 ada 31 parsel, Denizli ili Tavas ilçesi Garipköy Mahallesi 256 ada 63 parsel, Denizli ili Tavas ilçesi Garipköy Mahallesi 256 ada 64 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, 2-Satışın, taşınmaz üzerindeki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte genel açık artırma yolu ile yapılmasına, satış işlemleri için mahkememiz satış memurunun görevlendirilmesine, hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. İşbu ilan Gazete ilanının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Osman Cencik'e ilanen tebliğ yapılmış sayılmaktadır.