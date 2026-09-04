T.C. ACIPAYAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı taşınmazlar 1. Satış günü 02-03-04 KASIM 2026 - 09-10-11 KASIM 2026 tarihlerinde Hissedarlar arasında, satılamadığı takdirde 2. Satış günü olan 30 KASIM -01-02 ARALIK 2026 - 07-08-09 ARALIK 2026 tarihlerinde umuma açık olarak karşılarında yazılı saatte belirlenen fiyatlar ile açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır.

02-09 KASIM 2026 /// 30 KASIM - 07 ARALIK 2026 tarihlerinde

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1087 Ada, 11 Parsel, 170.515,00 TL 13:34

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1094 Ada, 24 Parsel, 233.121,00 TL 14:34

03-10 KASIM 2026 /// 01-08 ARALIK 2026 tarihlerinde,

Acıpayam İlçesi, YUKARI Mahalle, 188 Ada, 1 Parsel, 336.000,00 TL 10:09

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1069 Ada, 6 Parsel, 361.266,00 TL 11:09

Acıpayam İlçesi, YUKARI Mahalle, 189 Ada, 1 Parsel, 434.400,00 TL 12:09

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1032 Ada, 13 Parsel, 666.828,00 TL 13:36

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1091 Ada, 3 Parsel, 673.728,00 TL 14:36

04-11 KASIM 2026 /// 02-09 ARALIK 2026 tarihlerinde,

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1106 Ada, 10 Parsel, 721.370,00 TL 10:07

Acıpayam İlçesi, AŞAĞI Mahalle, 1147 Ada, 2 Parsel, 1.006.131,00 TL 11:07

Acıpayam İlçesi, YUKARI Mahalle, 190 Ada, 4 Parsel, 5.436.750,00 TL 12:07

Acıpayam İlçesi, YUKARI Mahalle, 1296 Ada, 7 Parsel, 7.002.000,00 TL 13:33

Acıpayam İlçesi, YENİ Mahalle, 1286 Ada, 28 Parsel, 9.240.500,00 TL 14:33

Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali ve Cennet oğlu, 06/12/1957 doğumlu, HAMDİ GÜLMEZ'e tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu satış ilanı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.