T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez Mah., Cilt no:11, Hane no:233, BSN:6'da kayıtlı, İhsan ve Yıldız'dan olma, İstanbul, 24/05/1960 doğumlu, 44887372362 TC kimlik nolu, 01/08/2025 tarihinde vefat eden müteveffa İRFAN GÜR'ün mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 321'inci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 1 (BİR) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. maddesi uyarınca ilan olunur.