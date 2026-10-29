T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: SİMONA BORİTZER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, tespit edilen tüm adreslere gönderilen karar ilamı, vekillikten çekilme dilekçesi ve duruşma zabıtlarını içeren duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edilememesi, Konsolosluklar aracılığı ile de tebligatların yapılamamış olması nedeni ile, istinaf ilamı, vekillikten çekilme dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/03/2027 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir başka vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesinin 11/12/2024 tarih ve 2022/1966 E., 2024/2756 K. Sayılı istinaf ilamı, vekillikten çekilme dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026