T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , ADİL GÖK, CUMALİ GÖK, ÇİLE ARZU GÖK, DUYGU PEKDEMİR, EBRU ÇITIRĞI, HATİCE KAMACI, MÜSLÜM GÖK, SAMET GÖK, SEÇİL GÖK, SELMA BALCI, SİBEL KÖNGEÇ, YUNUS EMRE GÖK ile Davalı , MURAT AYUÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen davalı Murat AYUÇ (T.C.K.No: 18778131444, Haydar ve Hatice oğlu 12/02/1967 doğumlu)'a ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; Mahkememizin 12/05/2026 tarihli gerekçeli kararı ile; davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle, Adana İli Yüreğir İlçesi Çotlu Mahallesi 141,312 ve 334 parsel numaralı taşınmazlarında iştirak halinde malik olduklarını, aralarında anlaşamama olması sebebi ile iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiğini, tüm dosya kapsamı ve deliller değerlendirildiğinde; dava, dava konusu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir. İlgili kanun maddesi Türk Medeni Kanununun 644. Maddesi olduğunu ve D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, Madde 644- Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet edeceğini, Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği, Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümlerin uygulanacağı, davalılara TMK 644'e göre usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen davalıların kayda değer bir itirazlarının olmadığı ya da herhangi bir ortaklığın giderilmesi davası açmadıkları anlaşılmış anlaşılmakla, dava konusu taşınmazlar üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyetine çevrilmesine ilişkin davanın TMK.m.644 gereğince kabulüne karar verildiğini ve 1-) DAVANIN KABULÜ ile dava konusu taşınmazlarda taraflara ait olan ve üzerinde elbirliği mülkiyeti bulunan hisselerin aşağıda gösterildiği şekilde paylı mülkiyete çevrilmesine

Adana / Yüreğir / Çotlu 312 parsel KARGİR EV VE HUĞ AVLU // 2007.00 m² SIRA AD SOYAD BABA ADI HİSSE PAY HİSSE PAYDA 1 MURAT AYUÇ HAYDAR 1 39 2 HATİCE KAMACI MEHMET 1 195 3 ADİL GÖK MEHMET 1 195 4 SEÇİL GÖK MEHMET 1 195 5 ÇİLE ARZU GÖK MEHMET 1 195 6 SELMA BALCI MEHMET 1 195 7 EBRU ÇITIRĞI AHMET 1 273 8 SİBEL KÖNGEÇ AHMET 1 273 9 YUNUS EMRE GÖK AHMET 1 273 10 CUMALİ GÖK AHMET 1 273 11 SAMET GÖK AHMET 1 273 12 MÜSLÜM GÖK AHMET 1 273 13 DUYGU PEKDEMİR AHMET 1 273 14 MAHMUT GÖK CUMA ALİ 1 39

Adana / Yüreğir / Çotlu 141 parsel TARLA // 275790.00 m² SIRA AD SOYAD BABA ADI HİSSE PAY HİSSE PAYDA 1 MURAT AYUÇ HAYDAR 718 206779 2 HATİCE KAMACI MEHMET 718 1033895 3 ADİL GÖK MEHMET 718 1033895 4 SEÇİL GÖK MEHMET 718 1033895 5 ÇİLE ARZU GÖK MEHMET 718 1033895 6 SELMA BALCI MEHMET 718 1033895 7 EBRU ÇITIRĞI AHMET 718 1447453 8 SİBEL KÖNGEÇ AHMET 718 1447453 9 YUNUS EMRE GÖK AHMET 718 1447453 10 CUMALİ GÖK AHMET 718 1447453 11 SAMET GÖK AHMET 718 1447453 12 MÜSLÜM GÖK AHMET 718 1447453 13 DUYGU PEKDEMİR AHMET 718 1447453 14 MAHMUT GÖK CUMA ALİ 718 206779

Adana / Yüreğir / Çotlu 334 parsel DÖRT KARGİR EV HUĞ VE AVLU // 1370.00 m² SIRA AD SOYAD BABA ADI HİSSE PAY HİSSE PAYDA 1 MURAT AYUÇ HAYDAR 1 96 2 HATİCE KAMACI MEHMET 1 480 3 ADİL GÖK MEHMET 1 480 4 SEÇİL GÖK MEHMET 1 480 5 ÇİLE ARZU GÖK MEHMET 1 480 6 SELMA BALCI MEHMET 1 480 7 EBRU ÇITIRĞI AHMET 1 672 8 SİBEL KÖNGEÇ AHMET 1 672 9 YUNUS EMREGÖK AHMET 1 672 10 CUMALİ GÖK AHMET 1 672 11 SAMET GÖK AHMET 1 672 12 MÜSLÜM GÖK AHMET 1 672 13 DUYGU PEKDEMİR AHMET 1 672 14 MAHMUT GÖK CUMA ALİ 1 96

2-) Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 732,00-TL karar ve ilam harcından başlangıçta peşin alınan 44,40-TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 687,6-TL harcın hissedarların 1 nolu ara karardaki payları oranında alınarak hazineye irat kaydına, -Davacıların peşinen yatırdığı 44,40 TL harcın hissedarların 1 nolu ara karardaki payları oranında alınarak davacılara verilmesine, davacıların kendi payının üzerinde bırakılmasına, 3-) Davacılardan Mahmut GÖK kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 30.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan 1 nolu ara karardaki payları oranında alınarak bu davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, 4-) Davacılardan Mahmut GÖK tarafından yapılan toplam 27.992,1 TL yargılama giderinin hissedarlardan 1 nolu ara karardaki payları oranında tahsili ile bu davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, 6-) Artan gider avansı bakiyesinin HMK 333 md. gereğince kararın kesinleşmesi halinde ilgilisine iadesine, Dair, Davacı vekili, yüzüne karşı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ve devamı maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldığı hususlarını içerir gerekçeli karar davalı MURAT AYUÇ'a ilanen tebliğ olunur.