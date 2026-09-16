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T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17-09-2026 00.00
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T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

19.08.2026

Sayı: 2026/395 Esas 

Konu: İlan Hk.

 

İLAN

Dava konusu Adana ili, Çukurova ilçesi, Bozcalar Mahallesi, 16688 Ada, 9 Parsel parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

 

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

 

Duruşma günü:04/11/2026 , saat:..10:05

#İlangovtr Basın no ILN02549805