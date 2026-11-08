T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı Belgin KAYALI (TC Kimlik No:21754067620)'nın mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkartılmışsa da tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup adına çıkartılacak davetiyenin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1095 Ada, 63 Parsel sayılı taşınmazın toplam kamulaştırma bedeli 13.220.638,32 TL, acele kamulaştırma bedeli 6.333.215,20 TL olmak üzere fark bedeli 6.887.423,12 TL olarak tespit edilmiş olup,

"7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nın 127. Maddesi gereğince bilirkişi tebliğinden itibaren 2 hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı Belgin Kayalı'nın duruşmasının bırakıldığı 11/02/2027 günü saat 09:40 da mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceğinin bilinmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.