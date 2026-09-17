T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: Sevim Perktaş

DAVALILAR: Yılmaz Perktaş - v.d.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Seyhan ilçesi, şakirpaşa mh. 2946 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının 3. katının kendisine ait olduğunun tespiti ile 6000 tl iyileştirme bedelini talep ettiği, bilirkişi raporuyla da 3. katın değerinin 92480 TL, 3. kattaki değer fazlalığının 15000 TL olduğu tespit edilmiş olup davacı vekili ıslah dilekçesi ile 43000 TL'yi davalılardan talep ettiği anlaşılmıştır. Durusma Günü: 06/10/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı husus ihtar olunur. Dava Dilekçesi, bilirkişi, ıslah dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı Yılmaz Perktaş adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. . "7201 sayılı kanun gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır