T.C. ADANA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Tüm araştırmalara rağmen adres tespit edilemeyen mirasçı 12886361724 T.C. Kimlik numaralı Selen Vatansever'in adresinin tespit edilemediği, kollukça yapılan araştırma ile de mirasçının adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebligat çıkartılmasına karar verilmiş olup,

Dava konusu muris 19819094674 T.C. Kimlik numaralı Ayla Tatlı tarafından düzenlenen Adana 11. Noterliğinin 09/02/2021 Tarih ve 4301 Yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname içeriği mahkememizce tutanak görülerek sabit olup,

Duruşmanın atılı olduğu 12/01/2027 günü, saat 09:40'ta duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda Adana 11. Noterliğinin 09/02/2021 Tarih ve 4301 Yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verileceği hususu mirasçı 12886361724 T.C. Kimlik numaralı Selen Vatansever'e ilanen tebliğ olunur.03/11/2026