T.C. ADANA 19. İŞ MAHKEMESİNDEN

DAVALI: FATMA DEMİR, T.C 217*****646

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Mirasçı Fatma Demir'in mernis kaydı olmadığından, bilinen adresine tebligat gönderildiği, ilgili kamu ve kuruluşlarından, GSM operatörlerinden tebligata yarar adreslerinin sorulduğu, il emniyet müdürlüğünde adres araştırmasının yapıldığı ancak tüm bu işlemlerden sonuç alınamadığından dava dilekçesi, son duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/12/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Son Duruşma Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.