T.C. ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Muş ili Hasköy ilçesi Sunay mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Sait ve Nurhan oğlu 01/01/1982 doğumlu 37747909860 T.C Kimlik nolu sanık Metin KARASU hakkında yapılan yargılama sonucunda 213 Sayılı Yasanın 359/b-1, 43/1, 53/1, 58/6, 359/a, 43/1, 359/2-ek fıkra, 53/1, 58/6 maddeleri gereğince ayrı ayrı 3 Yıl 9 Ay hapis ve 11 Ay 7 Gün hapis cezaları ile hükümlendirilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık Metin KARASU ' ya tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.