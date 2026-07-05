T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI : YUSUF ABLAY - 19774033138

Davacı Enes KAYA tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dosya kapsamında alınan; 24/12/2025 tarihli inşaat mühendisi Şaban YILDIRIM tarafından sunulan bilirkişi raporu, 12/11/2025 tarihli harita mühendisi Yusuf YALÇIN tarafından sunulan bilirkişi raporu ve davacı Enes KAYA tarafından sunulan 07/04/2026 tarihli ıslah dilekçesinin tarafınıza tebliği gerekmektedir. Adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının 07/04/2026 tarihli ıslah dilekçesinde özetle; dosya kapsamında düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda dava dilekçesinde 199.000,00 TL olarak belirlenen dava değerini 1.755.615,00 TL arttırarak toplam 1.954.615,00 TL olarak belirlediklerini, dava ve ıslah dilekçeleri doğrultusunda tarafınıza devredilen D Blok 15. kat 45 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydının iptal edilerek borçsuz ve hacizsiz olarak davacı adına tescil edilmesine karar verilmesini arz ve talep etmiştir. Dosya kapsamında alınan iki adet bilirkişi raporu (Şaban YILDIRIM ve Yusuf YALÇIN) ve davacının sunmuş olduğu ıslah dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ olunur.