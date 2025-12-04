T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: MESUT BUGDAY (T.C:21616038614)

Davacı Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından Mesut Bugday aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında davaya dahil edildiğiniz anlaşıldığından;

Mahkememizce davalı Mesut Bugday'a bilirkişi raporlarının tebligi için yurt dışı adresine teblig çıkarıldığı, yurt dışı adresinden de iade geldiğinden tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporlarının ve duruşma zaptını tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.05/11/2025