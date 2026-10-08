T.C. ADANA 2. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Mahkememizin 25/08/2025 tarih 2025/5864 esas 2025/5890 karar sayılı ilamı ile hakkında mahkumiyet kararı verilen Mehmet ve Sabahat oğlu 31/05/1995 Seyhan doğumlu sanık Yasin TİLKİ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;

Hükümlünün Adana 1.Çocuk Mahkemesi'nin 21/04/2016 tarih 2025/756 Esas 2016/346 karar sayılı ilamı ile hakkında verilen 1 Yıl 4 Ay hapis cezasının 5237 sayılı TCK 51/7 maddesi gereğince takdiren tamamının AYNEN İNFAZINA karar verildiği, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı tebliğat kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİ VE TRAJİ 50.000 ALTI TÜRKİYE GENELİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi nezlinde itiraz kanun yoluna başvurmadığı taktirde kesinleşeceği ilan olunur.