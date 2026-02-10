T.C. ADANA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sanık YAMEN BERKAVİ, Hasan ve Emine oğlu, 01/07/2006 HALEP doğumlu Kimlik No:99628590536 hakkında Mahkememizin 17/07/2025 tarihli 2025/482 Esas 2025/502 Karar sayılı ilamı ile 5237 Sayılı TCK.nun 86/2-1,53(2 kez) maddesi gereğince düşme kararı verilmiş ve tebliğden itibaren iki hafta içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.