T.C. ADANA 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sanık OMAR YUSUF, Ali ve Hüsniye oğlu, 01/01/1978 HALEP doğumlu, Kimlik No:99611530846 hakkında Mahkememizin 29/05/2025 tarihli 2024/550 Esas 2025403 Karar sayılı ilamı ile tebliğden itibaren Adana BAM'a iki hafta içinde İstinaf yolu açık Silahla Tehdit suçundan beratine, basit yaralama ve hakaret suçlarından şikayet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilmiştir.

Cumhuriyet Savcısı 23/07/2025 tarihinde sanığın elinde makas ile hakaret ve tehdit de bulunduğunu, TCK 106/2-a , 43/2-1, 53/1 maddesi gereği silahla tehdit suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek istinaf talebinde bulunmuştur.

Hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesi özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.12.2025