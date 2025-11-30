T.C. ADANA 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Davacı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi

Davalı: Ahmet Sağlam

Davacı vekili dava dilekçesinde özelte; Müvekkili bankanın Toros/Adana Şubesi ile davalı/borçlu arasında aktedilen Kredi Kartı Üyelik ve Kredi Sözleşmesi ile Dijital Kredi Sözleşmesine istinaden bireysel kredi ve kredi kartı kullandırıldığını, davalı borçlu tarafından kullandığı kredi kartından ve bireysel krediden kaynaklı borca karşılık ödeme yapılmaması üzerine üzerine, muacceliyet ihtarnamesi gönderildiğini, ihtarnameye rağmen verilen süre içerisinde borcun ödenmediğini ve hesaplar kat edilerek icra takibi işlemlerine başlandığını, borçlunun icra takibine itirazı neticesinde icra takibinin durdurulduğunu, borçlu hakkında Adana Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2023/46055 Esas, 2023/46056 Esas, 2023/46057 Esas ve 2023/46058 Esas sayılı dosyalarına davalı/borçlunun itirazlarının iptali ile takiplerin takip talepnamesindeki şartlar dahilinde devamına ve davalı/borçlunun alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödenmesine, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

23/10/2025 Tarihli duruşma zaptında özetle; İş bu dosyada her ne kadar ön inceleme yapılmışsa da davalıya henüz tebligatın yapılamadığı anlaşılarak ve davalının güncel adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat hükümlerinin uygulanmasına masrafın davacıya bilahare bildirilmesine, davalıya ilanen tebligatta yokluğunda ön inceleme yapılıp dosyanın karara çıkabileceğinin ihtarının yapılmasına, bu nedenle duruşmanın 12/02/2026 günü saat 10:20 bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

Davalı Ahmet Sağlam'ın tebligat adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan davalı adına çıkartılacak davetiyenin (dava dilekçesi ve 23/10/2025 tarihli duruşma zaptı) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. "7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK 127. Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi, 12/02/2026 tarihli duruşmaya katılmadığı takdirde yokluğunda ön inceleme yapılıp dosyanın karara çıkabileceği ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.