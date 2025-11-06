T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Adnan BEKKAR tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden mernis sorgulaması ve kolluk marifetiyle yapılan adres araştırmasından da adresinizin yurt dışı olduğu ancak yurt dışı ile yapılan yazışmalar neticesinden de herhangi bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;

1-İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.14/10/2025