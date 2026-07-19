T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davalı İlayda ŞENGÖZ, Levent ve Hülya'dan doğma, Adana - 16/01/2006 doğumlu, Mühlen STR 27 - 29 Emsdetten 48282 /Almanya adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı Suna ASİLAZMAZ tarafından Adana ili Sarıçam ilçesi Göztepe mahallesi 18686 Ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi için için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/15 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalı Münster konsolosluk aracılığı ile tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı İlayda ŞENGÖZ, iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğu, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği, 10/11/2026 günü saat 11:15'de Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.