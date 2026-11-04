T.C. ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı Turan ŞENGÜL'e (37564368956) Muris 38263345644 T.C Kimlik numaralı MUSTAFA UÇAR tarafından düzenlenen Adana 1. Noterliği'nin 26/05/2021 Tarih 11497 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetname açılarak okunmaya başlandı:

Adana 1. Noterliğinin 26/05/2021 Tarih 11497 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde Vasiyet eden MUSTAFA UÇAR şu suretle sözlere başladı;

"Hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın kendi hür irademle işbu vasiyetnameyi yapmış olup şöyleki: Vefatımdan sonra olmak üzere, Gerek sahibi bulunduğum veya bulunacağım, Gerekse bilcümle muris ve murisi evvellerimizin ölümleri nedeniyle adıma intikal etmiş veya edecek olan T.C.Hudutları dahilindeki bilcümle taşınır ve Taşınmaz mallardaki hak ve hisselerimin tamamının,T.C.hudutları dahilindeki bilcümle resmi ve özel bankalar Ile finans kurumların adıma açılmış veya açılacak olan her türlü Türk veya döviz vasıflı hesaplardaki paraların tamamının, yine sahibi bulunduğum veya bulunacağım bilcümle motorlu veya motorsuz araçlardaki haklarımın tamamının ve yine sahibi bulunduğum veya bulunacağım Altın,gümüş ve benzeri her türlü ziynet eşyaları,kıymetli madenlerin tamamanın 14914263000 T.C.Kimlik numaralı HÜMEYRA KÜÇÜKBAKAN, 12718341276 T.C.Kimlik numaralı MURAT UÇAR KÜÇÜKBAKAN ile 14908263238 T.C.Kimlik numaralı MUSTAFA KÜÇÜKBAKAN isimli kişelere EŞİT bir şekilde kalmasını, vefatımdan sonra buna göre işlam yaparak kendi adiarına kayıt ve tesciilerini yaptırmalarını ve almalarını vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnameyi yaparken hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın,şuurum ve temyiz kudretlm tamamen yerinde olarak kendi hür İdaremle yaptığımı, son sözlerimin bundan İbaret olduğunu beyan ikrar ve kabul ederim" diye sözlerini bitirdi. şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Duruşmanın atılı olduğu 13/01/2026 günü saat 10:50'te duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda vasiyetnamenin açıldığının tespitine karar verileceği hususu Mirasçı Turan ŞENGÜL'e (37564368956) ilanen tebliğ olunur.