T.C. ADANA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davalı Levent Özesinler, Bülent den olma, Sermin den doğma, 27/08/1986 doğumlu, 1 Karslılar Mahallesi 82091 Sk. No:46 Çukurova/ ADANA adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı Dilek Deniz tarafından kiralanın tahliyesi için Adana 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1031 esas sayılı davası açılmış olup, davalı Levent Özesinler e tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Levent Özesinler in iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 11/06/2026 günü saat 10:30'da Adana 9. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

