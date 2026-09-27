T.C. ADANA ADLİ YARGI İLK DERECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2026 tarihli ilamı ile "sanık Sinan Gizlenci hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememizce yapılan yargılama sonunda hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık;

Mevlüt ve Müyesser oğlu 24/05/1993 Tarsus doğumlu, SİNAN GİZLENCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık SİNAN GİZLENCİ'ye mahkememizin 14/04/2026 tarih 2025/653 esas, 2026/474 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 23/09/2026