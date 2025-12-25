T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİNDEN

Hırsızlık ve Konut Dokunmazlığını İhlal Etme suçlarından, sanık Murat Kaya hakkında Hatay 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19/12/2024 tarih ve 2023/155 (E) ve 2024/579 (K) sayılı ilamı ile; mahkumiyetine karar verilmiş ve karar istinaf incelemesi için Dairemize gönderilmişitir.

Dairemizin 21/10/2025 tarih ve 2025/1078 (E) 2025/2678 (K) sayılı ilamı ile Temyiz Yasa Yolu açık olmak üzere Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun Reddine dair karar verilmiştir.

Karar sanık Murat Kaya'nın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

5271 sayılı CMK'nun 291/1.maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İki hafta içinde 5271 sayılı CMK'nun 294/1.maddesi gereğince hükmün hukuki yönüne ilişkin temyiz sebepleri belirtilerek dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, (Temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ihtarı ile) hususu ilanen tebliğ yapılması gerektiği anlaşılmakla,

Mustafa Kemal ve Mehtap oğlu. 30/12/1985 doğumlu, Kuzeytepe Konteyner Kent No 10 Antakya Hatay adresinde ikamet eden sanık MURAK KAYA' ya

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ile ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında” İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.12.2025