T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/245 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 1886 Ada, 251 Parsel, Bilirkişi Tarafından Yapılan çalışmalar sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Adana İl, Yüreğir İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 1886 Ada, 251 Parsel numaralı taşınmaz malik adına tam hisse ile kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; 936 Sokak ile 931 Sokağın kesişiminden kuzeye 936 Sokağa dönülür ve sokak üzerinde ~ 160 m ilerledikten sonra sağda kiymet takdirine konu taşınmazın konumlu binaya ulaşılır.*Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşmanın çoğu tamamlanmış olup müstakil tarzda olan benzer mimari özelliklere sahip konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmazın yakınında bulunan bulvarlar üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Parsel topoğrafik düzgün bir forma ve dikdörtgen bir şekle sahiptir. Parsel güney ve batıdan imar yoluna, kuzey ve doğudan komşu parsele cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle zemin+1 normal katlı toplam 2 katlı yapı tespit edilmiştir. Yapının zemin katı 120 m2 + 1. Normal katı 130 m2 alanlı toplam 250 m2 kullanım alanına sahiptir. Yapının zemin katında; 2 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo ve wc hacimlerinden, 1. Katında; 2 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenlerin iç teknik özellikleri bakımından; zeminler seramik kaplı, duvarlar saten boyalı, tavan plastik boyadır. Islak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı mermer, dolapları ise mdf dir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap ve pencere pvc doğramadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu HASARSIZ dır. İlgili görsel ektedir. Mahallinde yapılan incelemede depreme ilişkin herhangi bir hasar durumu gözlenmemiştir.

Adresi: Yunus Emre Mahallesi, 936 Sokak, No:23 Yüreğir/Adana Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü: 213,00 m2 HİSSE: 1/1

İmar Durumu: Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; Ticaret + Konut Alanı, Ayrık nizam, Taks: 0.60, E:2.40, Hmax: 51.50 m yapılaşma koşullarına sahip olup bölgede 1500 m parsel şartı olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti: 4.162.500,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 11/03/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.