T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Yüreğir İlçe, YÜREKLİ Mahalle/Köy, 1274 Parsel sayılı taşınmaz üzerideki yapılarla birlikte satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Yüreğir ilçesi Yürekli Mah. 1274 Parsel Fabrika Binası nitelikli taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Adana-Osmaniye karayolunun -100,00 m. güneyinde, Kürkçüler Cezaevinin-1700,00 m. güneybatısında, İncirlik Hava üssünün -6,00 km. doğusunda yer almakta olup, Adana Organize Sanayi Bölgesine -8,00 km. Mesafededir. -Dava konusu parselin cinsi tapu kayıtlarında her ne kadar tarla olarak belirtilmişse de imar planlı kadastro parseli olması nedeniyle arsa niteliği kazanmıştır. Arsanın, yola kuzey yönünden -38,36 m. cephesi bulunmaktadır.-Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır.-Mevki itibariyle sanayi tesislerinin ve tarlaların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır.- a- Ofis binası : 191,00 m2 oturum alanındadır. İki katlı yapılmıştır. Toplam 191,00 m2 x 2 = 382 m2 yapı alanındadır. Yönetici odası, muhasebe, mutfak, Depolar ve WC + Lavabo gibi hacimlerden meydana gelmektedir. Kısmen betonarme kısmen prefabrik yapı elemanları kullanılarak yapılmıştır.Döşeme kaplamaları kısmen seramik, kısmen paledyen, kısmen laminar parke, duvarları plastik badana ve duvar kâğıdı, pencere doğramaları PVC, iç kapıları panel kapı, tavanı asma tavan, ıslak hacimleri seramiktir. Efektif yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir.b- 1. İmalathane: 1471,00 m2 yapı alanındadır. Yatay taşıyıcı elemanları çelik konsrüksiyon, düşey taşıyıcı elemanları da betonarme olarak yapılmıştır. Döşeme kaplaması palediyen, duvarları sıvalı,çatı kaplaması trapez saçtır. Efektif yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir.c- 2. İmalathane: 398,00 m? oturum alanındadır. İki katlı yapılmıştır. Toplam 398.00 m2 x 2 =796,00 m2 yapı alanındadır. Üzerine makine yerleştirmek amacıyla betonarme olarak yapılmış olup, kısmen duvarları yoktur. Çatısı çelik konsrüksiyon üzeri trapez saçtır. Efektif yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir.d- Depo yapısı : 809,00 m2 yapı alanındadır. Yatay taşıyıcı elemanları çelik konstrüksiyon, düşey taşıyıcı elemanları da betonarme olarak yapılmıştır. Duvarları sıvasız briket duvar, çatı kaplaması trapez saçtır. Efektif yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir.e- Trafo binası : 20,00 m2 yapı alanındadır. Betonarme karkas sistemle yapılmış olup, duvarları sıvalıdır. Efektif yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir. f- Sundurma: 160,00 m2 yapı alanındadır. Çelik yapı ve trapez saç kullanılarak yapılmıştır. Efektif yıpranma oranı %25 olarak tespit edilmiştir.g- İhata duvarı: Toplam -382,00 m. boyunda, ortalama 1.00 m. yüksekliğindedir. Yıpranma oranı %32 olarak tespit edilmiştir.h- Beton saha: 2.527,00 m2 alanında, grobeton olarak yapılmıştır. Yıpranma oranı % 60 olarak tespit edilmiştir.1- Bekçi kulübesi : Parsel dışında kalmaktadır.

Adresi: Yürekli Mahallesi, 1274 Parsel Yakapınar Mah. Fuat Cebesoy Cad. No:48 Yüreğir/Adana

Yüzölçümü: 5.416 m2 Hisse: 1/1 Kıymeti : 57.160.408,00 TL KDV Oranı: %20

İmar Durumu: İmalathane Tesis Alanı (E:1.20, TAKS:0.70,Yençok:30.50 M Alanıdır.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : taşınmaz tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 13:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.