T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/204 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adana İl, Çukurova İlçe, KURTTEPE Mahalle/Köy, 5934 Ada, 3 Parsel, 3 katlı ev ve arsası taşınmaz malik adına tam hisse ile kayıtlıdır. Dosyaya esas taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 84298 Sokak, No:24 posta adresinde yer almaktadır.Tarif Olarak; Adana İli' nin ana arterlerinden olan Süleyman Demirel Bulvarı üzerinden 84284 sokağına girilir. Batı istikametinde yaklaşık 130m. ilerledikten sonra 84298 sokağa girilir. Sokak üzerinde batı istikametinde yaklaşık 285m. İlerledikten sonra sağ kol üzerinde bulunan taşınmaza ulaşılır.Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Kurttepe Mahallesi, 5934 ada 398,00 m2 yüzölçümlü 3 parsel üzerinde "3 Katlı Betonarme Ev ve Arsası" vasfı ile kayılıdır. Parsel üzerinde bir adet betonarme yapı bulunmaktadır. Binaya ait 13.10.1997 tarih 29/3 sayılı ik yeni yapı ruhsatı, 01.06.2004 tarih 1/15 sayılı yenileme yapı ruhsatı, 28.03.2013 tarih 3/6 sayılı betonarme yapıda yol kotu altı 1, yol kotu üstü 2 olmak üzere toplamda 3 kat yapı ve 349m² kullanım alanı için düzenlenmiş yenileme yapı ruhsatı, 03.05.2013 tarih 5/11 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.Çukurova Belediyesi İmar arşivinde yapıya ait onaylı mimari proje mevcut olup gerekli incelemeler yapılmıştır. Mimari projeye göre bodrum kat 111 m², zemin kat 119 m², üst kat ise 119 m² olmak üzere toplamda yaklaşık 349 m² için düzenlenmiştir. Bodrum katta hidrofor odası, sığınak ve wc hacimleri, zemin katta 1 adet oda, wc, mutfak, salon, 1 teras, hol ve bina girişi, üst katta ise 4 oda, banyo, wc, 1 balkon, 1 teras hacimleri bulunmaktadır. Mahallinde yapılan inceleme de ise bodrum kat, zemin kat ve üst katın mimari proje ile genel hatları uyumlu olduğu görülmüştür. Aykırı olarak zemin katta ve üst katta yer alan teras hacimlerinin üzerinin demir doğrama ve tente ile kapatıldığı görülmüştür. Ayrıca son katta teras kat ile birlikte demir profil ile yarı açık alan yapıldığı görülmüştür.Taşınmazın tüm oda zeminleri granit olup duvarları alçı üzeri saten boyalıdır. Asma tavan ile birlikte pencereler pvc, kapılar a.paneldir. Islak hacimleri seramik kaplı olan taşınmazın iç doğramaları a.paneldir. Katlar arası merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup mermer kaplıdır. Ayrıca merdivenler arasında tel örgü sistemi ve kapı mevcuttur. Binanın dış cephesi mavi beyaz renkli akrilik boya, bina giriş merdiven basamakları mermer, kaplamadır. Mesken bakımlı durumdadır.Parsel içerisinde 1 araçlık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Parselin çevresi bahçe duvarı üzeri demir parmaklıklar ile çevrilmiştir. Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde 2RCJ6 askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.

Adresi: Belediyeevleri Mahallesi 84298 Sokak No 24 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü: 398,00 m2

Arsa Payı: -

İmar Durumu: AYRIK NİZAM, 2 KAT, KONUT ALANI

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 04/03/2026 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 12:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.