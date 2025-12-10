T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/950 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İli , Seyhan İlçesi , Kurtuluş Mahallesi , 677 Ada No , 513 Parsel No , 6685/294919 Arsa Payı , 2.949,19 m2 alanlı , A Blok, Zemin+ Asma+ bodrum Kat 56 Nolu İşyeri vasfındaki taşınmaz borçlu adına tapuya kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu A Blok parselin batısında yer almaktadır. A Blok bodrum kat / zemin kat/ asma kat / 13 normal kattan ve 58 adet bağımsız bölümbulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina girişizemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Binada iki asansör bulunmaktadır. Taşınmaz, kat irtifakı esas onaylı mimari projesine göre bodrumt zemin asma kattanoluşmakta olup bodrum katta net 79 m2 brüt 84,00 m2, zemin katta net 79,00 m2 brüt 84,00 m2 kullanım alanlı olup asma katta net 35,00 m2 brüt 40,00 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazmahallinde net 193,00 m2, brüt 208,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz binanın batıcephesinde güneyden kuzeye doğru 3. İş yeri olup batı cepheye hakimdir. Taşınmazın zeminiseramik kaplama, duvarları saten boyalı, giriş kapısı ve pencereler alüminyum doğramadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın http: gov.tr/ adresindeaskıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu HASARSIZ dır. İlgili görsel ektedir. Mahallinde yapılan incelemede depreme ilişkin herhangi bir hasar durumu gözlenmemiştir.

Adresi : Gazipaşa Mah. Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi, Mercan Apartmanı A Blok. No:42/C Seyhan/Adana Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks:0.40, E: 2.40, Hmax: Serbest yapılaşmaya sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti: 5.680.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR. TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Kurtuluş Mahallesi , 677 Ada No , 513 Parsel No , 2415/294919 Arsa Payı , 2.949,19 m2 alanlı , A Blok, 1. Kat, 3 Nolu Mesken vasfındaki taşınmaz borçlu adına tapuya kayıtlıdır. A Blok bodrum kat/ zemin kat / asma kat/ 13 normal kattan ve 58 adet bağımsız bölümbulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, bina giriş zemini, merdiven basamakla hanlıkları mermer kaplamadır. Merdiven tırabzanlarıkrom doğramadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Binadaasansör bulunmaktadır. Site içerisinde açık otopark alanı bulunmaktadır. Taşınmaz, kat irtifakı esas onaylı mimari projesine göre net 60 m2 alanlı olup brüt 70 m2 alana sahiptir. Taşınmaz bina girişine göre sol arka yanda konumlu olup güney ve batıcephelerine hakimdir. Taşınmaz 2 oda, salontmutfak, antre, hol, banyo, we ve 2 balkonhacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin zemini seramikt parke kaplama, duvarları satenboyalı, iç kapılar amerikan panel kapı, giriş kapısı çelik panjurlu demir kapı, pencereler pvcdoğramadır. Islak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahi mermer, dolabı hazır imalattır. Meskenin iç teknik özellikleri ve dekorasyonu iyidurumdadır.Seyhan Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaza ait 18.09.2015 tarih 11/18 sayılı yapı ruhsatı olduğu öğrenilmiştir.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresindeaskıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu HASARSIZ dır. İlgili görsel ektedir. Mahallindeyapılan incelemede depreme ilişkin herhangi bir hasar durumu gözlenmemiştir.

Adresi: Gazipaşa Mah. Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi, Mercan Anartmanı A Rlnk No:4) Kt 19-2 Sevhan/ Adana Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı si E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, 40, E: 2.40, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmistir.

Kıymeti: 2.275.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 11:26

Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 11:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.