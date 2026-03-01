T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/462 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, İncirlik Mahallesi, 221 Ada, 4 Parsel, sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçlunun taşınmazdaki 487/987 hissesinin satışı gerçekleştirilecektir. Taşınmazın her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır.Değerleme konusu, Adana İli, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesi, 221 ada 4 nolu parsel üzerinde yer alan "ARSA" nitelikli taşınmazdır. Değerleme konusu parsel üzerinde 1 adet yapı yer almaktadır. Söz konusu yapı 2 (zemin+1) kattan oluşmakta olup zemin kat brüt 210 m², 1.kat brüt 210m² alana sahiptir. Yapı 3/A yapı sınıfında olup toplam 420m² alanlıdır. İç Mekan özellikleri bakımından Zeminleri seramik kaplama, duvarları sıvalı ve boyalı olup iç kapıları ahşap doğrama, pencereler PVC doğramadır. Satışa konu taşınmaz müşterek mülkiyet ile hisseli olduğundan ihale alıcısına teslim işlemleri yapılmayacaktır.

Adresi : Yeni Mahallesi, 4330 Sokak, Bina No: 10 Sarıçam / ADANA

Yüzölçümü : 987,00 m2 taşınmazdaki borçlunun 487/987 hissesinin satışı gerçekleştirilecektir.

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanı, Ayrık Nizam, E:1,20, Yençok: 24.50m

Kıymeti : 6.376.591,49 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.