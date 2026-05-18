T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/266 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, DÖŞEME Mahalle/Köy, 10681 Ada, 7 Parsel, a blok 2. kat 10 no. bağ. böl. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Değerlemesi yapılan mesken binanın 2.katında, bina girişine göre sol yan cephede yer almakta olup güney ve batı cephelidir. Mesken net ~98,00 m2, brüt ~116,00 m2 olup giriş, salon-mutfak, 3 oda, 2 banyo,wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.Değerleme konusu taşınmazın 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan depremler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taşınmazın hasar tespitinin `HASARSIZ olduğu, E-Devlet uygulaması üzerinden kontrol edilmiştir.

Adresi : Gürselpaşa Mahallesi 75148 Sokak No:22,İleria Evleri, A Blok, Kat:2 Daire:10 Seyhan / Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 2.876,00 m2

Arsa Payı : 64/2876 Hisse : 1/1

İmar Durumu: Seyhan Belediyesinde yapılan incelemede, taşınmazın konumlu olduğu parselin bulunduğu bölgede 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edildiği bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.