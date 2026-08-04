T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/208 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Seyhan İlçesi, İkibinevler Mah. 7510 Ada, 2 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 30 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmazın 1/1 hissesi satışa konudur. Dava konusu parselin konumu ve özelliği: Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu parsel; Mavi Bulvarla 76071 nolu sokağın kesiştiği kavşakta, Şehit Sevda Güngör Anaokulunun doğusunda yer almakta olup, şehrin önemli ana arterlerinden olan Öğretmenler Bulvarına 310 m. , Abidin Dino Bulvarına da 140 m. mesafededir. Mevki itibariyle apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. İdari, sosyal ve kültürel merkezlere ulaşımı kolaydır. Elektrik, yol içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur. Parsel üzerinde 6 adet bloktan oluşan site bulunmaktadır. Sitenin etrafı ihata duvarıyla çevrilerek çevre düzenlemesi yapılmıştır. Sitenin kapalı otoparkı, spor alanı, çocuk parkı ve kameriyesi bulunmaktadır. Girişi 76073 nolu sokaktan sağlanmaktadır. Ana binanın özelliği: Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle bodrum kat, zemin kat ve 14 normal katlı yapılmış olup, IV/A grubu yapı sınıfına girmektedir. Binanın her katında 2 mesken yerleri mermer kaplama, dışı sıvalı ve boyalıdır.Bağımsız bölümüm özelliği: Kat irtifakına esas mimari projesine göre icra konusu bağımsız bölümün brüt alanı 130,00 m² dir. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, duş, iklimlendirme odası, kiler, wc, balkon, antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları seramik ve laminant parke, duvarları plastik boyalı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, mutfak dolapları mdf esaslı ankastre dolap, mutfak tezgahı suni mermer, banyosu duş kabinli, ıslak hacimleri seramiktir. Balkonu katlanır cam sistemiyle kapatılmıştır. Dava konusu taşınmazda doğal gaz tesisatı bulunmaktadır. İnşaat Ruhsatı 12.01.2007 tarih ve 2/3 sayılıdır. https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde yapı-lan araştırmada, taşınmazda deprem nedeniyle hasarın meydana gelmediği öğrenilmiştir. Efektif yıpranma oranının %15 olduğu görüşüne varılmıştır. Yıpranma oranının belirlenmesinde; 02.12.1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapı yıpranma oranları tablosu ve özellikle de taşınmazın fiziki durumu göz önüne alınmıştır. Taşınmazın Kdv oranı m²'si nedeniyle %1 olarak tayin edilmiştir. Taşınmazın değeri mahkemece 6.695.000 TL olarak belirlenmiştir. Müdürlüğümüzce taşınmazın deprem ile ilgili herhangi bir zararından dolayı hiç bir sorumluluğu mevcut olmayacaktır. Satışa iştirak etmek isteyen tarafların satış şartnamesinden ve satış ilanından suret isteme ve alma haklarının olduğu ilan ve ihtar olunur.

Adresi : 2000 Evler Mah. 76073 Sokak, Arma 11 Sitesi, A Blok, No:1/1, Zemin Kat. No:1 Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 7.238,00 m² ana taşınmaz yüzölçüm.

Arsa Payı : 47/7238

İmar Durumu: Seyhan Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.40, E: 2.00, Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 6.695.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.