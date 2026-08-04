T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/233 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Tepebağ Mahallesi, 272 Ada, 5 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dükkan nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Keşif günü yerinde yapılan incelemede davaya konu parselin tamamı üzerinde Zemin kat.+1 Normal kat olmak üzere iki katlı kargir bina bulunduğu, binanın zemin katında 3 adet İşyeri niteliğinde , 1 Normal katta ise Mesken niteliğinde (Toplam 4 adet Bağımsız bölüm bulunmaktadır.) bağımsız bölüm bulunduğu tespit edilmiştir. Zemin katta bulunan davaya konu 1 nolu İşyeri konumundaki bağımsız bölümü içerdiği, Bağımsız bölüm parselin zemin katını ve Kuzey-Doğu ve Güney cepheli taşınmazı içermektedir. Taşınmaz üzerindeki kargir binanın yaklaşık 35-40 yıllık olduğu, taşınmazın Zemin kat üzerinde (İçeriden merdiven bağlantılı.) Asma kat konumunda bölüm bulunmaktadır. Binanın dışı sıvalı, içi alçı sıvalı ve saten plastik boyalı, zemin seramik kaplı, Ön İnönü caddesine bakan cephesi cam cemaken ve Elektrikli kepenk ve cam giydirme profilden oluştuğu, zemin kat tavanının asma tavanlı konumda olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 27044 Sokak No:2/A Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 157,00 m2 Arsa Payı : 35/157

İmar Durumu: K Koşullu Geleneksel Yapılar Kentsel Sit Alanı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı lejantlıdır.

Kıymeti : 6.930.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/05/2016 tarih ve 2222 sayılı yazıları gereğince kentsel sit alanı sınırı şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.