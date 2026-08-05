T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/609 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Adana İl, Seyhan İlçe, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, 8669 Ada, 13 Parsel, 15. kat 29 nolu bb Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Dosya tarafları, taşınmazın tapu kayıt bilgileri, imar durumu ve taşınmaza ait adres bilgileri yukarıda arz edilmiştir. İlgili belediyesinden, dosya konusu taşınmazın, 16/05/2011 tarih ve 5/18 sayı ile ruhsatlı olup, tamamının 2014 yılı iskanlı olduğu ilgili belediyesinden sözlü olarak alınmıştır.Taşınmaz Pınar Mahallesinde konumlu olup, Mavi Bulvarın 230 metre güneyinde, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarının 500 metre doğusunda, Mücahitler Caddesinin 500 metre batısında 74086 sokak üzerinde bulunmaktadır. Hemen yanında Pınar 5 nolu çocuk dinlenme parkı ve spor tesisi bulunmaktadır. Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon altyapıları hizmetleri tamamlanmış durumdadır. Şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 7 kilometredir.Fen bilirkişisi tarafından gösterilen, dosya konusu taşınmaz incelenmiştir. Ana gayrimenkul betonarme karkas yapı cinsinde, açık otoparklı, tek blok olarak inşa edilmiş olup, bodrum kat+zemin kat+16 normal kattan ibaret olup, her katta iki adet daire mevcuttur. İcraya konu taşınmaz 15. Kat, 29 Nolu bağımsız bölüm olarak konumludur. Güney+Kuzey+Doğu cephelidir. Yaklaşık 12-13 yıllık binadır. Binada 2 asansör ve yangın merdiveni mevcuttur.Daire Özellikleri: Mimari projesine göre, Antre+açık mutfak/oda, koridor+salon+mutfak ve üç oturma odası, ebeveyn yatak odası+banyo+wc+ 2 balkon ve yangın holü hacimlerinden oluşan 4+1 konseptindedir. Mimari projesine göre, 120 m² net, 140,60 m² brüt olarak tespit edilmiştir. Daire içi mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır. Duvarlar saten alçı boyalıdır. Tavanlar alçıpan süslemelidir. Tüm kuru alanlar kısmen laminant parke, kısmen seramiktir. Islak hacimler tabandan, tavana seramik kaplamadır. Mutfakta hazır mutfak dolabı ve suni mermer tezgahı ve ankastre set ve banyoda duşa kabin mevcuttur. Taşınmaz da elektrik/su kullanımının mevcut olduğu görüldü. Doğalgaz kullanımı görülmemiştir.Ülkemizde meydana gelen 06.02.2023 depreminden sonra binada ve daire içinde duvarda çatlaklar, sıva ve tavan alçıpanlarında kısmen dökülmeler olduğu görüldü. Dosya UYAP üzerinden incelendiğinde ise ilgili bakanlığın raporuna göre "AZ HASARLI" olduğu yönünde bilgi mevcut tur Bu durum, serbest piyasada alıcı kitlesini azaltacağından dolayı hasarsız bir daireye göre %20-25 oranında değer düşüklüğüne sebebiyet vermektedir.

Adresi : Pınar Mah. 74242 Sokak Toprak Ateş İnşaat, Adonis Evleri-1, No:4, Kat: 15, Daire:29, Seyhan/Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 1.582,00 m2

Arsa Payı : 51/1582

İmar Durumu: Yoğunluklu Konut Alanı-Taks:0.30- E:2.40 -Hmax:Serbest

Kıymeti : 5.342.800,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.