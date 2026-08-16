T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/221 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Çukurova İlçesi , Kurttepe Mahallesi , 5754 Ada No , 5 Parsel No , 42/1003 Arsa Payı , 1.003,00 m2 alanlı, 7.kat 14 Nolu Bağımsız Bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır Yapının dış cephesi plastik dış cephe boyası ile boyalıdır. Binanın giriş holü, kat holleri ve merdiven zeminleri seramik kaplı, duvarları saten boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğramadır. Vaziyet planında kuzey oku ve bina girişleri belirtilmiştir Değerleme konusu 14 bağımsız bölüm numaralı mesken 7. katta konumludur. Kuzey cepheden sağlanan Bina girişine göre sağ tarafta konumlu meskendir. Değerleme konusu taşınmaz onaylı mimari projesine göre; salon, mutfak, 3 yatak odası, 2 adet balkon, antre, hol, banyo ve WC hacimlerinden oluşmakta olup,brüt; 150 m2 Net 135 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC, kapıları Amerikan panel kapıdır. Duvarları saten boyalı, tavanlar asma tavandır. Salon ve oda zeminleri parke döşelidir. Islak hacimlerde, duvarlar ve zemin seramik kaplıdır. Mutfakta tezgahı mermer, tezgah üstü duvar seramik kaplı olup, hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo hacminde hilton lavabo, asma klozet ve duş kabini bulunmaktadır. Belediyesi Ruhsat Birimi`nde yapılan araştırmada, değerleme konusu taşınmaza ait, 16.11.1995 tarih, 36/12 yapı ruhsat belgesi bulunmaktadır.

06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17 de ve 13:24 de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Konu taşınmaz 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin etki alanında yer almaktadır. Değerlemeye konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz değerleme günü itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sorgulama sitesi (https://hasartespit.csb.gov.tr/) sitesinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgide taşınmazın Hasar Durumunun AZ HASARLI olduğu tespit edilmiştir

Adresi : Güzelyalı Mahallesi, 81181 Sokak, No: 5,Kat:7, Daire:14, Çukurova / ADANA

İmar Durumu: Çukurova Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.40 Kaks:2,40 ve \"Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.