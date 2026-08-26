T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/149 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, 2712 Ada, 3 Parsel, a blok zemin asma kat 24 no. bağ. böl. Nolu taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Değerleme konusu taşınmazın içinde yer aldığı bina, betonarme karkas yapı cinsinde, 4/A yapı sınıfında, ayrık nizamda, A ve B blok olmak üzere 2 blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemesi yapılan iş yerinin bulunduğu A blok arsanın güney cephesinde Aliya İzzet Begoviç Bulvarına cepheli olarak yer almaktadır. A Blok; bodrum kat, zemin kat, asma kat, 11 normal kat olmak üzere 14 katlıdır.Parselin güney cephesi adres kodunu aldığı Aliya İzzet Begoviç Bulvarına, kuzey cephesi 75530 sokağa, doğu cephesi 75322 sokağa ve batı cephesi komşu parsele cephelidir.Değerleme konusu taşınmazın arsası direk olarak; Ana ulaşım yolu olan Aliya İzzet Begoviç Bulvarına cepheli olup, Abidin Dino Bulvarının ~260 m batısında, Prof. Dr. Mustafa İnaç Caddesinin ~180 m doğusunda, Öğretmenler Bulvarının ~600 m doğusunda, Mavi Bulvarın ~300 m güneyinde, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarının ~1,66 km batısında, Seyhan Belediyesinin ~6,35 km kuzey batısında yer almaktadır.Değerlemesi yapılan iş yerinin bulunduğu binanın depremde HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğünde, taşınmaza ait şifai olarak alınan bilgide; 08.12.2014 tarih ve 18/1 sayılı Yapı Ruhsatı ve 27.09.2016 tarih ve 10/14 sayılı Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunduğu beyan edilmiştir. Seyhan Belediyesince verilmiş her hangi bir olumsuz karar bulunmadığı da şifai beyan edilmiştir.Değerlemesi yapılan iş yerinin bulunduğu binanın çevre düzenlemesi yapılmıştır. Binanın dış cephesi akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır. Binanın bodrum katında, hidrofor, sığınak, 4 araçlık otopark, 4 adet iş yeri eki, zemin katında, apartman giriş hölü, yangın kaçış holü, 6 adet iş yeri, kapıcı dairesi, asma katta 6 adet iş yeri eki, 1. kattan itibaren 11 katın her birinde 2?şer meskenden 11 katta 22 mesken olmak üzere binada 6 iş yeri 22 mesken 28 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Değerlemesi yapılan 24 bb no?lu iş yeri; projesinde ve mevcutta, apartmanın zemin ve asma katında yer almaktadır. İş yeri binanın güney cephesinde Aliya İzzet Begoviç Bulvarına cepheli olarak doğudan batıya doğru 5., batıdan doğuya doğru 2. iş yeridir.Zemin katı projesinde; lavabo+wc ve salon hacimlerinden oluşmakta olup net ~71,50 m² ve brüt ~80,00 m² dir. Projesine aykırı olarak asma kata çıkış merdiveni konum ve yapısı değiştirilmiştir. Lavabo+wc mutfağa dönüştürülmüştür. Asma katı projesinde; tek hacimden oluşmakta olup net ~16,00 m² ve brüt ~18,00 m² dir. Projesine aykırı olarak galeri boşluğundan ~net 33,00 m² ve brüt ~37 m² iş yerine dahil edilerek iş yeri asma katı net ~49,00 m² ve brüt ~55,00 m² çıkarılmıştır. Kuzey batı köşesine ~9 m² oda ve 3,5 m² lik lavabo+wc yapılmıştır.İş yeri mevcut alanı net ~120,50 m² ve brüt ~135,00 m² dir.Giriş kapısı ve camekânları camlı alüminyum imalattır. İş yeri zemini seramik kaplıdır. Duvarları kısmen saten alçı plastik boyalıdır. Tavanı havuzlu kartonpiyerlidir. Isınmada klima kullanılmaktadır. Mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit imalattır. Yukarı çıkış merdiveni kaliteli ahşap imalattır. Lavabo+wc de hilton lavabo ve klozet yer almakta olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. İş yeri önünde ~35 m² lik zemini ahşap kaplama, üzeri açılır kapanır şeklinde tenteli teras bulunmaktadır. İş yeri bakımlı vaziyettedir.Parselin topoğrafik yapısı düz vaziyettedir. Arsası amorf şekline benzer bir geometrik yapıdadır. Taşınmaz maldan şehrin merkezine ve diğer bölgelere toplu taşıma araçları ile ulaşım kolay, rahat ve çeşitlidir. Gayrimenkulün yer aldığı bölge planlı yapılaşmaya sahiptir. Belediyenin sağladığı altyapı olanaklarından (elektrik, yol, su, çöp, kanalizasyon vb) faydalanabilecek yer ve ortamdadır.

Adresi : Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet Begoviç Bulvarı No 21/B Cem Güneş Hair Pace (Kuaför) Seyhan / Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 3.373,00 m2

Arsa Payı : 3/64 Hisse: 1/1

İmar Durumu : TİCK (Ticaret Konut Alanı) Taks:0,60 - E:1,2 Yoğunluklu yapılaşmaya sahiptir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.