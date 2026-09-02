T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/111 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Karşıyaka Mahallesi , 11652 Ada No , 20 Parsel No , 1715/226789 Arsa Payı , 34.018,35 m2 alanlı , A14 Blok, Zemin+ 1. Kat, 3 Nolu . Bağımsız Bölümde iş yeri vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır .Ana taşınmaz niteliği yirmi altı adet iki katlı bir adet üç katlı betonarme işyeri ve arsası olarak görülen 34.018,35 m2 taşınmaz üzerinde yirmi altı adet iki katlı bir adet üç katlı betonarme karkas yapılar bulunmaktadır. İcra takibine konu A14 Blok zemin+1 normal katlı, 4 adet bağımsız bölüm işyerinden oluşmaktadır. 29/03/2018 tarih ve 81/A sayı ruhsatlıdır. 6-8 yaş civarındadır. İcra takibine konu bağımsız bölüm A14 Blok, Zemin kat+1 katlı, 3 nolu bağımsız bölüm işyeridir.. Güney+Doğu iki cephelidir. Projesinde ve yerinde kapalı net alan 63,41 m2, bürüt alan 80,00m2 toplam bürüt alan 88,48 m2 dir. Projesine göre her iki cephesinde de toplamda çevresi açık üstü kapalı 60 m2 sundurma bulunmaktadır. Ancak mevcutta iki sundurma arasının ve doğu cephesi sundurma tarafının uzatılıp üstü kapatılarak 85,00 m2 ilave sundurma alanı ile toplam sundurma alanının 60+85=145 m2 ye çıkarılmış olduğu tespit edilmiştir. Zemin katta ofis ve mutfak nişi, 1. Katta mutfak, wc ve çalışma ofisi bulunmaktadır.Tüm mekanlarda Zemin malzemesi seramiktir. Islak hacimlerde duvarlar da seramik kaplamadır. Duvarlar plastik boyalı, cepheler alüminyum doğrama çerçeveli camdır.

Adresi : Yeni Mahalle 4398 Sokak Sariçam Oto Center No: A14-3 Sarıçam / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı( TAKS:0.70, E:1.20 yoğunluklu)

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , İncirlik Mahallesi , 108 Parsel No , 2089/89151 Arsa Payı , 3.566,04 m2 alanlı , B Blok, 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümdeki mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Ana taşınmaz niteliği arsa olarak görülen 3.566,04 m2 taşınmaz üzerinde, 4 Adet Bodrum+zemin+4 normal katlı betonarme karkas yapılar bulunmaktadır. İcra takibine konu B Blok Zemin katta 2 mesken , normal katlarda her kat 2 daireden 8 daire olmak üzere toplamda 10 daire bulunmaktadır. Tek asansörlüdür. 05/12/2022 tarih ve 426/B sayı ruhsatlıdır. 3 yaş civarındadır. İcra takibine konu bağımsız bölüm B Blok, 1. kat, 3 nolu bağımsız bölüm meskendir. Güney+Batı+Kuzey üç cephelidir. Bina girişine göre sol tarafta kalmaktadır. Merdivenden çıkınca sol , asansöden çıkınca sağ tarafta kalmaktadır. Tapuda niteliği meskendir. Projesinde ve yerinde Antre, hol, kapalı mutfak, salon,banyo,ebeveyn banyosu, wc, 3 yatak odası, 2 balkon olmaküzre3+1şeklindedir. Net:101,00 m² Brüt: 132,00 m² alanlıdır. Meskenin zemini antre, hol,balkon ve mutfak kısmında seramik malzeme, salon ve odalarda laminat parke kaplama, duvarları plastik boyalı, tavanlar asma tavanlı, iç kapılar amerikan panel kapı, giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc doğramadır. Islak hacimlerin zemini ve duvarları seramik kaplamadır. Doğalgazlıdır. Hasar Sorgulama:Tespite konu binanın 06.02.2023 Kahramanmaraş depremi sonrası Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kaydında DEĞERLENDİRME DIŞI olarak belirtilmiş olduğu görülmüştür.

Adresi : Hürriyet Mahallesi(Yeni Mahalle), 4275 Sokak, No:30 B Blok, Kat 1, İç Kapı No: 3 Sarıçam / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı( Yençok:24.50m, E:1.20 yoğunluklu)

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.