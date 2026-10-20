T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/446 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, CIRRIK Mahalle/Köy, 0 Ada, 243 Parsel, NARENCİYE BAHÇESİ Nolu taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Yüreğir ilçesi Cırrık Mah. 243 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesmi yapılmış olup; aşağıdaki khususlar tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu olan parsel az eğimli, drenajsız ( yüzey drenajlı ), derin toprak profiline sahip, killi - tınlı toprak yapısında, asit ? baz ? tuzluluk problemleri bulunmayan, sulanma imkanına sahip Sulu Tarım Arazisi durumunda Narenciye Bahçesi vasfındadır.Taşınmazın kapama limon bahçesi durumunda olduğu tespit edilmiştir.

Bu taşınmaz mal 16/02/1995 gün ve 4070 sayılı yasaya göre satılmıştır. Köy hizmetleri genel müdürlüğünün izni olmadan tarım dışı amaçla kullanılamaz. Şerhi mevcuttur.

Adresi : Cırrık Mahallesi 243 Parsel Yüreğir/Adana Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 14.335,00 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 6.450.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz mal 16/02/1995 gün ve 4070 sayılı yasaya göre satılmıştır. Köy hizmetleri genel müdürlüğünün izni olmadan tarım dışı amaçla kullanılamaz. Şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.