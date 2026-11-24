Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/863 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 5743 Ada, 1 Parsel, 7.Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı cinsinde, bodrum, zemin, 8 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri mermer kaplamalı, duvarları seramik kaplamadır. Bina kapısı demir doğrama camlı kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Değerlemeye konu, 7.kat, 13 numaralı mesken, doğu cephede yer alan bina girişine göre üst sağ tarafta konumlu olup, taşınmaz kuzey, doğu ve batı cephesine hakimdir. Çukurova Belediyesi İmar Arşivinde mevcut 28.06.1996 tarih 19/2 sayılı yapı ruhsatına esas mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın alan ve konum tespiti yapılabilmiş kıymet takdirinde yasal proje alanı dikkate alınmıştır. Taşınmazın giriş antre parke kaplama, mutfak hacimlerinin zeminleri parke kaplamadır. Oda ve salon zemin yer döşemeleri parke kaplama olup duvar yüzeyleri saten boyalı olup tavan kartonpiyer kaplamadır. Islak hacimlerde zeminler ve duvarlar fayans kaplama olup, banyoda duşakabin, klozet ve lavabo şeklindedir. İç doğramalar a.panel kapı ve dış doğramalar ahşap doğramadır. Mutfak tezgâhı mermer olup dolapları lake mobilyalıdır. Bölgede yaşanılan afet sonrası T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genel ekipler tarafından yapılan inceleme taşınmazın "Az Hasarlı" olduğu tespit edilmiştir. Hasar tespit raporunun sonucu rapor eklerinde ekran alıntısı olarak sunulmuştur.

Adresi : Güzelyalı Mah. 81163 Sokak No: 23, Kat: 7 Daire: 13 Çukurova / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 852,00 m2 Mesken: Bürüt;130,00m2, Net:115,00m2 dir.

Arsa Payı : 47/852 İmar Durumu: Ticaret+ Konut Alanı İmarlı, Ayrık Nizam, Emsal: 2.40, Yükselik: 51.50m ve Taks: 0.60 Yapılaşma Koşullarına Sahiptir. Kıymeti : 4.850.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.