T.C. ADİLCEVAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
25.02.2026
Sayı : 2022/116 Esas
1-Halil ve Kadriye'den olma 14431737886 TC Kimlik Numaralı 01/01/1970 Adilcevaz doğumlu, Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Orta Köyü, Cilt No:7, Hane No:103, BSN: 31, Fatih Özden''in TMK'nun 35. Maddesi gereğince GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE,
2-Türk Medeni Kanunu'nun 35/2 maddesi uyarınca; gaiplik kararının, adı geçenden son haberin alındığı 01/09/2018 tarihinden itibaren HÜKÜM DOĞURMASINA,
Yukarıda 1 numaralı bentte kimlik bilgileri bulunan FATİH ÖZDEN'in GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE karar verilmiş olup, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.