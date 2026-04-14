T.C. ADIYAMAN 1. İŞ MAHKEMESİ

Davalıya dosya içerisinde tespit edilen adreslerine ilgili (hesap, kusur bilirkişisi raporları ile bedel artırım dilekçesi) tebligatlar tebliğe çıkartılmış olup tebligatların bila ikmal dönmesi üzerine yapılan adres araştırmalar neticesinde davalının tebligat yapılabilecek iş yeri adresi tespit edilemediğinden, dosyada mübrez hesap, kusur bilirkişisi raporları ile davacı vekilince dosyaya sunulan bedel arttırım dilekçesinin 7201 sayılı T.K.'nin 28 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı tarafça mezkûr raporların ilanen tebliğinden itibaren raporlara karşı iki haftalık kesin süre içerisinde itiraz edebileceği, aksi takdirde raporlara karşı itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ile yine HMK.'nin 177/3. maddesi gereğince bedel artırım dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmekle tebliğ edilen bedel artırım dilekçesine karşı davalı tarafça tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde beyanda/itirazda bulunabileceği ve T.K.'nin 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra raporların ve bedel arttırım dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.