T.C. ADIYAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ADIYAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman, Merkez, KARICIK Köy, 106 Ada, 9 Parsel tapu kaydında bağ vasfındadır. Taşınmaz üzerinde fıstık ağaçları mevcuttur. Taşınmazın üzerindeki fıstık ağaçları ile beraber beher m² değeri 550,00 TL/m² dir.
2705,13 M2 X 550,00 TL/M2 = 1.500.000,00 TL
Adresi : Karıcık Köyü Merkez / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 2.705,13 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 13.Maddesi gereğince kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:30
03/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.