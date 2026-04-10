T.C. ADIYAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adıyaman, Merkez, KARICIK Köy, 106 Ada, 9 Parsel tapu kaydında bağ vasfındadır. Taşınmaz üzerinde fıstık ağaçları mevcuttur. Taşınmazın üzerindeki fıstık ağaçları ile beraber beher m² değeri 550,00 TL/m² dir.

2705,13 M2 X 550,00 TL/M2 = 1.500.000,00 TL

Adresi : Karıcık Köyü Merkez / ADIYAMAN

Yüzölçümü : 2.705,13 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 13.Maddesi gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:30

03/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.