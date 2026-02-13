T.C. ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Sümerevler Mahallesi Karaali Mevkii,

ADA NO : 755

PARSEL NO : 60

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/32 Esas sayısında dava açılmıştır.

7452 sayılı Yasa'nın 2. Maddesinin 2/7 maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10/4. maddesi uyarınca; T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı olurları ve 126 sayılı OHAL kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. Maddesi 7. Fıkrasına ilişkin onayı ile Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Sümerevler Mahallesi Karaali Mevkii, 755 ada 60 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasının talep edildiği ilan olunur. 29/01/2026